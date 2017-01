Helsingør får fordoblet krydstogtanløbene fra tre til seks

Næste år får Helsingør besøg af seks krydstogtskibe. Det er dobbelt så mange anløb som i 2016. Anløbene er resultatet af to års intensivt arbejde med deltagelse på krydstogtsmesser, møder med rederier i Europa og USA, som byen og Nordsjælland nu kan høste frugterne af

23-12-2016 13:57





Kinesiske el-busser skal køre i Torino-området

Det første store italienske udbud med elektriske busser er blevet afgjort. Det betyder, at kinesiske BYD skal levere 19 el-drevne 12 meter lange bybusser til Torino. Busserne vil levere udslipsfri transport af passagerer i byen gader. Kommer energien fra bæredygtig el-produktion bliver miljø-regnskabet forbedret endnu mere

23-12-2016 13:42





Brødet kommer med hybrid-bil

Brødfabrikanten Lantmännen Schulstad har fået leveret den første ud af tre Scania hybridlastbiler og kan nu transportere varer i døgnets ydertimer med færre støjgener for byens borgere

23-12-2016 13:41





Energiselskab sparer millioner på logistikken

Et tæt leverandørsamarbejde om logistik og lager har givet energiselskabet Eniig store kontante fordele - og ro og overskud i dagligdagen

23-12-2016 12:38





33-årig kørte for tæt på

Da en lastbilchauffør, der torsdag klokken 8.32 kom kørende i sydgående retning ad motorvej E45 i Østjylland, aktiverede havariblinket på sin lastbil og nedsatte hastigheden markant, bremsede en bagved kørende 64-årig bilist sin bil ned til en hastighed på 10 km/t

23-12-2016 11:41





Tysk busselskab kører ud af Danmark igen

Den tyske busoperatør Eurolines, som for et halvt års tid siden kørte ind på det danske indenrigsmarked for fjernbusser, har besluttet at indstille kampen om at vinde kunder fra de allerede etablerede operatører - eksempelvis Abildskou med Linie 888 og Rødbillet.dk

23-12-2016 10:25



Syv mænd søgte ifølge politiet efter narko

Retten i Kolding har frifundet syv mænd i 20’erne fra henholdsvis Holland og Belgien for forsøg på overtrædelse af straffelovens narkobestemmelse. De syv mænd stod tiltalt for at have forsøgt at sætte sig i besiddelse af en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof med henblik på udførsel af Danmark

23-12-2016 10:14





DANMARKS REDERIFORENING:

Godt rederierne kompenseres for svensk ID-kontrol

Den svenske regering har opbakning til at kompensere de transportører, som siden 4. januar har udført ID-kontrol ved den dansk-svenske grænse. Danmarks Rederiforening ser det kommende et-års jubilæum for ID-kontrollen som en oplagt mulighed for at genoverveje, om kontrollen udføres optimalt. Der er smartere metoder, mener rederiforeningen og peger som eksempel på kontrollen ved Den Engelske Kanal

23-12-2016 10:05



Randers-virksomhed får ny fire-akslet tip-trailer

Lastas i Hedensted har leveret en ny fire-akslet Kel-Berg tiptrailer, der kan rumme 37 kubikmeter, til Randers Stevedore A/S

23-12-2016 09:42





Drone har optaget terminalbyggeri

Fredericia Shipping er snart klar til at byde velkommen i Taulov Container & Bane Terminal. Terminalen skal efter planen åbne mandag 2. januar

22-12-2016 12:34



Parkeret lastbil blev påkørt

En 30-årig kvinde kørte onsdag middag frontalt ind i en parkeret lastbil, der holdt på Hammelvej i Langå

22-12-2016 12:14





Spøgelsesbilist kørte i døden

En 32-årig mandlig bilist kørte onsdag aften omkring klokken kvart i ni i sin bil sammen med sin hustru og tre børn ad motorvej E45 mod nord ved Randers NV. I forbindelse med, at han overhalede en lastbil sammen med en forankørende personbil, trak den forankørende personbil pludselig ind til højre

22-12-2016 12:13



Fyns Politi mangler nye spor i sag om dræbende stenkast

Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at Fyns Politi må opgive at finde den mand eller kvinde, der 21. agust kastede betonfliser ned på motorvejen ved Odense og ramte en tysk bil, hvor føreren blev hårdt kvæstet mens en kvinde på forsædet blev dræbt. Et barn på bagsædet slap fysisk uskadt fra hændelsen

22-12-2016 11:54





NYTÅRSUDTALELSE FRA DTL:

Vi ønsker os lignende modeller som søfarten

I 2017 skal der fortsat kæmpes for de helt overordnede og generelle rammebetingelser for transporterhvervet, herunder muligheder for at overføre nogle af de attraktive betingelser, som Det Blå Danmark - søfarten - nyder godt af, til landevejen. Lignende modeller for godstransporten på landjorden står højt på ønskesedlen. Sådan indleder vognmandsorganisationen DTL’s formand Martin Danielsen sin nytårsudtalelse

22-12-2016 11:42



NYTÅRSUDTALELSE FRA TRANSPORTORGANISATIONEN ITD:

Vi er klar til 2017

Den danske transport- og logistiksektor har det forholdsvis godt. Vi kan se tilbage på et år, hvor konkurrencen har taget og givet. Det tror jeg, de fleste vognmænd landet over vil give mig ret i. Sådan indleder transportorganisationen ITD’s formand Gert Jakobsen sin nytårsudtalelse

22-12-2016 11:30





Tysk miljø-organisation støtter rederi i klagesag

Rederiet Scandlines får nu støtte af den tyske miljøorganisation NABU - Naturschutzbund Deutschland - i den klagesag, som rederiet har indbragt over for EU-Kommissionen. Baggrunden er en tvist mellem rederiet og EU-Kommissionen om EU-støtte til den planlagte Femernbælt-forbindelse for et beløb på indtil nu omkring 700 millioner euro

22-12-2016 11:21



Ny app kan hjælpe med servicetjek

En ny app kan effektivisere og forenkle virksomhedernes administrative arbejde og påvirke bundlinjen positivt. App’en, der er udviklet af TUR Forlag, kan eksempelvis bruges i lager-, service-, produktions- og byggebranchen, hvor der dagligt foretages servicetjek

22-12-2016 11:10





Færgeruten mellem Gedser og Rostock har fået endnu en hybridfærge

Onsdag begyndte Scandlines’ anden nye hybridfærge »Copenhagen« for første gang at medtage passagerer på ruten mellem Gedser og Rostock. Scandlines’ nye hybridfærge blev indregistreret mandag 19. december og afsejlede samme dag fra det fynske værft Fayard. Tirsdag gennemførte mandskab og skib øvelsessejladser mellem Gedser og Rostock og onsdag klokken 9.00 blev den sat i drift med afgang fra Gedser

22-12-2016 10:58



Pas og kørekort udstedes i Hornslet fra nytår

Fra 2017 er der mulighed for bestilling og udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Betjeningen varetages af personale fra borgerservice i bibliotekets betjente åbningstid. Betjening for pas og kørekort tilbydes i den betjente åbningstid på Hornslet Bibliotek mandag - torsdag mellem klokken 12.00 og 18.00. Betjening af borgerne varetages af personale fra borgerservice i Ebeltoft

22-12-2016 10:49





Lavprisflyselskab lancerer nye direkte flyvninger fra Stockholm og Göteborg

Norske Norwegian fortsætter med at øge antallet af flyforbindelser - senest med to direkte flyforbindelser fra Stockholm til henholdsvis Milano i Italien og Montpellier i Frankrig, og en direkte forbindelse mellem Göteborg til Split i Koratien

22-12-2016 10:16



Uber kommer for Københavns Byret sidst i april

Anklagemyndigheden tiltalte for et par uger siden den amerikansk ejede hollandske kørselstjeneste Uber BV for at medvirke til Uber-chaufførers brud på loven om erhvervsmæssig persontransport. Københavns Byret har nu sat en dato på, hvornår sagen skal for retten

22-12-2016 09:58





EU-Kommissionen ser behov for klar social lovgivning på transportområdet

Der skal skabes holdbare rammer for de sociale forhold i den grænseoverskridende vejgodstransport. Det mener EU-Kommissionen, som vil stramme kravene til datterselskaber, social sikring, udstationering af arbejdstagere, mindsteløn og køre- og hviletider

21-12-2016 18:00



Stålkonstruktioner blev transporteret til verdens største installationsskib

Mandag formiddag kørte Blue Waters terminalfolk to avancerede stålkonstruktioner på henholdsvis 99,0 og 65,5 ton på plads i Nordhavnen i Esbjerg, hvor installationsfartøjet »Seajack Scylla« er under mobilisering til et offshore projekt. De to store konstruktioner er fremstillet hos Semco Maritime

21-12-2016 15:46





Prisen på brændstof går op

Torsdag stiger prisen på benzin med 10 øre pr. liter. Det samme gælder prisen på dieselolie

21-12-2016 15:38



EU-Kommissionen vil se på kombinerede transporter

EU-Kommissionen har peget på, at den i løbet af det kommende år vil revidere de eksisterende regler for kombinerede transporter - eksempelvis hvor en lastbiltrailer kommer med skib til en terminal, hvorfra den så trækkes videre med lastbil

21-12-2016 15:17





Paris’ myndigheder indfører kørselsrestriktioner

Myndighederne i Paris har for at begrænse luftforureningen besluttet, at alle køretøjer fra og med mandag 16. januar 2017 skal køre med en vignette i forruden på alle hverdage mellem klokken 08.00 og klokken 20.00. Afhængig køretøjets miljø-norm vil der være forskellige kørselsrestriktioner

21-12-2016 14:49



Dansk teknologi effektiviserer driften og forbedrer rejseoplevelsen i engelsk lufthavn

Bristol Lufthavn, der er en af Storbritanniens hurtigst voksende lufthavne, har installeret kø- og flowstyringsløsning fra danske BLIP Systems til at forbedre passagerernes rejseoplevelse og øge driftseffektiviteten. Løsningen, der hedder BlipTrack, måler passagerflow og ventetider, hvilket gør det muligt for lufthavnen at forstå, hvordan de rejsende bevæger sig igennem lufthavnen

21-12-2016 14:34





Transportjuristen skriver om tysk enighed mellem speditører og transportkøbere

I oktober sidste år kunne man her på transportnyhederne.dk læse, at forhandlerne fra henholdsvis det tyske speditions- og logistikforbund og transportkøberforbundene ikke kunne blive enige om en revision af de Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), men at begge parter i stedet valgte at offentliggøre egne ensidige betingelser under betegnelserne ADSp 2016 og DTLB. Den nye fælles aftale indeholder som noget nyt et selvstændigt og væsentligt udvidet afsnit om ”Compliance” - efterlevelse af regler om mindsteløn og minimumsvilkår samt forpligtelser for speditørerne om at organisere chaufførers arbejde således, at foreskrevne arbejds-, køre- og hviletider overholdes

21-12-2016 13:54



DSB og Banedanmark er klar med ekstra julehjælp

Mange danskere stiger i de næste dage på toget for at holde jul med familie og venner. Medarbejdere fra DSB og Banedanmark vil også i år stå klar på fem af landets travleste stationer med praktisk information og en hjælpende hånd for at give alle en god start på rejsen

21-12-2016 13:22





Maskinstation kører ud med tre-akslet trækker

Volvo Truck Center i Aarhus har leveret en tre-akslet bogie-trækker til Maskinstation Anders hansen i Fillerup ved Odder

21-12-2016 12:58



Otte mænd og kvinder har afsluttet uddannelsen som disponent

Uddannelsescenter Holstebro afholdt 16. december den afsluttende eksamen for otte nye disponenter

21-12-2016 12:53





Chauffører med søvnapnø får lettere ved at blive udredt

Chauffører, der lider af ubehandlet søvnapnø har hidtil ofte afholdt sig fra at lade sig undersøge og behandle for sygdomsrelateret træthed som følge af søvnapnø. Nye regler fra Transportministeriet opstiller en række kriterier for søvnapnø, der i praksis betyder, at der skal ske en lægefaglig vurdering, før der eventuelt kan udstedes et kørselsforbud

21-12-2016 12:32



DAF får britiske priser

Den hollandske lastbilproducent, DAF, der blandt andet producerer lastbiler på en fabrik i Storbritannien, har fået tre priser under 2016 Commercial Fleet Awards-ceremonien, der fandt sted i Birmingham.

21-12-2016 12:18





Transportorganisation arbejder på et gruppesøgsmål mod lastbilproducenter

I forbindelse med en ny konkurrenceerstatningslov, som et flertal i Folketinget har vedtaget, ser transportorganisationen ITD - lige som de gør hos vognmandsorganisationen DTL - nye muligheder for at føre erstatningssager mod de lastbilproducenter, som har erkendt, at de har indgået i et ulovligt kartel i perioden 1997 til 2011

21-12-2016 11:48



2017 kan betyde lempelser af sanktioner for brud på køre- og hviletidsregler

Det ser ud til, at det kommende år bliver året, hvor vognmandsbranchen slipper lettere rent sanktionsmæssigt, når det gælder brud på køre- og hviletidsreglerne - særligt sanktioner for brud på regler, der ikke direkte har noget med trafiksikkerheden at gøre - eksempelvis åbenlys fejlbetjening af en lastbils tachograf

21-12-2016 11:37





Kærre kan også være et modul i et modulvogntog

Siden forsøget med modulvogntog blev sat i værk i december for otte år siden, har det været klart at en kærre - også kaldet en påhængsvogn med fast trækstang - kan indgå som det bageste modul i et modulvogntog, der består af sættevognstog og en kærre

21-12-2016 11:22



Tankvognen er opbygget med fem-aksler

VM Tarm a/s har leveret den første fem-akslede påhængsvogn til Norrmejerier i Sverige. Den fem-akslede påhængsvogn er en del af et vogntog, som er forberedt til de nye vægtregler i Sverige, som giver mulighed for en totalvægt på 74 ton på udvalgte veje fra 1. marts næste år

21-12-2016 11:10