Færgerederi opnår miljøcertificering

HH Ferries Group runder med en miljøcertificering efter ISO 14001:2015-standarden endnu et sømærke på ruten mod at sikre en grønnere færgedrift på Øresund. Certificeringen følger efter et målrettet arbejde og understreger HH Ferries Groups systematiske tilgang til miljøledelse

Øresundsbron får fire nætter med modkørende trafik

I fire nætter - 23. - 26 januar vil vejtrafikken være dobbeltrettet i Øresundstunnelen fra kl. 21.30 til 05.00 på grund af rutinemæssig vedligeholdelse

Ledergruppen i Volvo Danmark er blevet ændret

Volvo Group Trucks Danmark ændrede ved årsskiftet i ledergruppen. Der er udpeget nye ansvarlige for salg og servicemarked på det danske marked, og der er ansat en direktør for detailforretningen Volvo Truck Center Danmark

Tysklands regering har nærmest ubemærket åbnet for modulvogntog

Den tyske transportminister Alexander Dobrindt benyttede juledagene til at legalisere modulvogntog på 25,25 meter på tyske veje. Men beslutningen har skabt utilfredshed i det tyske miljøministerium, hvor statssekretær Jochen Flasbarth peger på, at modulvogntogenes påvirkning på miljøet og jernbanetransport endnu ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt

Sjælden lastvogn supplerer samlingen på Volvo-museet i Göteborg

Volvo-museet i Göteborg har købt et eksemplar af en truet lastbilsart for at supplere den i forvejen omfattende samling af Volvo-køretøjer. Volvo Titan Tiptop produceredes kun i lidt over 1.400 eksemplarer, og i dag findes der kun meget få i verden. Nu har et eksemplar i tiptop stand fået p-plads på Volvo-museet

Mini Trans-vognmand har fået en ny Master

Morten Grøndtved hos Mini Trans (Vogn 309) har fået leveret en ny Renault Master med enn 170 hk motor og en tilladt totalvægt på 3.500 kg

Sniffer opsnuser svovlsyndere hele året

Storebæltsbroen, fly eller droner vil også i 2017 sniffe sig frem til skibe, som udleder for meget svovl. Sniffer-ordningen stod ellers til at udløbe i januar, men Miljø- og Fødevareministeriet lader svovlovervågning fortsætte i 2017

Rederier er kommet ombord på skibe til ophugning

Danskopererede skibe bliver typisk ophugget på værfter i Indien, Kina og Tyrkiet, men også en lille del i Danmark. Ifølge Danmarks Rederiforening sendes i alt ca. 10 danske skibe til ophugning om året, og rederiforeningen ser frem til, at Danmark tiltræder Hong Kong-konventionen

MILJØMINISTER:

Danmark skal tiltræde konvention om miljørigtig ophugning af skibe

Torsdag behandler Folketinget et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareministeren om at tiltræde Hong Kong-konventionen fra 2009. Globale regler skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe skal ophugges. Mange skibe - også danske - er blevet hugget op på strande i Indien under farlige arbejdsforhold og belastende miljø-forhold

Magelys-busser sørger for transport af samtlige hold under håndbold VM i Frankrig

Det 25. verdensmesterskab i håndbold for herrer finder sted i Frankrig. Hold fra 24 nationer kæmper om medaljerne - og bliver kørt i Magelys-busser leveret af Iveco. Busselskabet Transdev Groups 44 Magelys-busser er prydet med en særlig sticker i de farver, der kendetegner det 25. VM i herrehåndbold

Fjord Line satser endnu mere på fragt

Fjord Line har taget en ny mand ombord. Claus Riis er rederiets nye fragtdirektør, og han glæder sig til at bidrage til selskabets positive udvikling, når det gælder fragten mellem Danmark og Norge

Leman kører fortsat frem

Greves borgmester Pernille Beckmann (V) og erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed har som en del af Greves vækstpolitik netop været på virksomhedsbesøg hos den danske transport- og logistikvirksomhed Leman på Ventrupvej i Greve. Her har firmaet haft hovedkontor siden 2007

Renault Trucks trykker metal på 3D-printer

Renault Trucks’ ingeniører og designere arbejder på en fremstillingsproces med 3D-print inden for metalemner, der skal øge motorers effektivitet. Fremtidens teknologi er ved at blive en realitet. Det ses ud fra de komplekse dele, der allerede er afprøvet i en Euro 6-motor. Ifølge Renault Trucks, der er en del af AB Volvo, vil fremtidens teknologi føre til lettere og mere kompakte motorer

Scandlines får ny driftschef

Claus Nikolajsen, der i dag er Senior Vice President for Route Management & Operations hos Scandlines, går på pension 31. januar efter at have været i rederiet i 35 år. Han afløses af Michael Guldmann Petersen, der kommer til Scandlines med solid maritim erfaring fra ind- og udland

Det første godstog fra Kina er kørt ind på terminal i London

Det første godstog lastet med containere fra Kina kørte onsdag ind på DB Cargo UK’s terminal i London Eurohub i Barking. Den internationale transportoperatør InterRail Group i Schweiz opererer toget på vegne af China Railway International Multimodal Transport (CRIMT), der er et datterselskab under de statsejede kinesiske jernbaner

TRANSPORTORGANISATION:

Teknologiske testcentre skaber vækst og viden

Teknologiske testcentre skal ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) sikre Danmark en førerposition. Forslaget indgår som en del af VLAK-Regeringens kommende digitale vækstplan. Transportorganisationen ITD bifalder forslaget, der efter organisationens opfattelse vil bringe vækst, viden og innovation med sig

ORGANISATIONER:

Havets ressourcer indenfor fiskeriet skal udnyttes optimalt

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har været på rundtur på Skagen Havn for at få indblik i fiskeriets værdikæde og vigtigheden af de kommende forhandlinger om Brixit - Storbritanniens exit fra EU

Ajcon sælger 170.000 kvadratmeter erhvervsjord

Entreprenørvirksomheden, Ajcon, der har flere kunder i transportbranchen, styrker forretningen med salg af 170.000 kvadratmeter erhvervs- og industrijord på meget attraktive adresser i motorvejsnære områder i trekantsområdet

Trysil-området i Norge lægger vinterveje til Scania Winter

MED VIDEO: I denne uge tog Scania hul på fem uger med kørsel på vinterveje i en række af lastbilproducentens modeller. Danmarks første rent elektroniske medie - transportnyhederne.dk - er med og fik onsdag lejlighed til at sammenlige nogle af de nye modeller på store og små vinterveje. Konklusionen efter at have kørt i fire forskellige landevejsbiler med totalvægte på 50 ton - Det handler om moment og følelse

Aktiv vognmand på Mors vinder endnu en pris

Fredsø Vognmandsforretning på Mors har før gjort sig særdeles bemærket på trafiksikkerhedsområdet. Nu vinder virksomheden DI’s initiativpris for at installere et IKT-system i samtlige biler, som viser, hvordan bilerne præsterer - til gavn for miljøet og trafiksikkerheden

Praktikpladsgaranti gælder også elever fra EUC Lillebælt

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om at øge antallet af praktikpladser til de unge markant i den såkaldte “Treparts-aftale”. Aftalen har nu ført til, at en række uddannelser er kommet på en “fordelsliste”, hvilket indebærer, at virksomhederne garanterer, at ni ud af 10 elever inden for disse områder får en praktikplads

S-politiker er tilfreds med Uber-pladeklip

Københavns Politi har klippet nummerpladerne af en bil, fordi chaufføren flere gange er blevet taget i at køre ulovlig taxikørsel, hvor han fik kunderne vi Uber’s app. Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg

3F’S TRANSPORTFORMAND:

Overenskomster skal rydde op efter politikernes indgreb

- Rundbarbering af dagpenge og efterløn, globalisering, social dumping og en kraftig stigning i pensionsalderen har udløst krav om ny tryghed via vores overenskomster fra 3F’erne på transportområdet. Nu starter slaget om aftaler, tiltag, løn og arbejdsvilkår for alvor. Sådan skriver Jan Villadsen, der er formand for 3F’s Transportgruppe på 3F’s webside

Politiet har fjernet nummerpladerne på en Uber-chaufførs bil

Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg bad midt i december justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om at oplyse, hvor mange gange politiet indtil da havde vurderet, at der ville være en nærliggende risiko for, at en Uber-chaufførs køretøj fortsat ville blive brugt i strid med reglerne og på den baggrund inddrage køretøjets nummerplade

Skandinavisk flyselskab overvejer at etablere en base i Irland

i landet. Målet er ifølge Berlingske at skære ned på omkostningerne. SAS’ norske konkurrent Norwegian har etableret sig i Irland og har dermed lavere omkostninger end SAS

DAF nummer 5.000 er blevet samlet i Taiwan

DAF Trucks oplever en markant vækst i Taiwan. Lastbil nummer 5.000 er kørt af samlebåndet mindre end ti år efter åbningen i Dadu. Med en markedsandel på knap 30 procent i segmentet over 12 ton er DAF markedsleder i Taiwan blandt ikke-asiatiske lastbilmærker



Transportministeren vil fortsætte arbejdet i varebilsudvalg

Da Lars Løkke Rasmussen (V) i efteråret udvidede sin V-Regering til en VLAK-Regering, betød det, at eksempelvis arbejdet med ny lovgivning for varebilsområdet, blev sat på pause

2016 satte konkursrekord

Data- og analysevirksomheden Experian, der løbende holder øje med eksempelvis antallet af konkurser, har gjort 2016 op og fundet frem til, at i alt 6.792 virksomheder gik konkurs i løbet af året

Busforhandler får ny salgschef

Uffe Willemoes-Wissing er ansat som ny salgschef hos EvoBus i Køge. Uffe Willemoes-Wissing har arbejdet i 10 år hos Mercedes-Benz Danmark - de sidste fem som ansvarlig for service og reservedele for erhvervskøretøjer

Lastbier skal selv køre mellem to havneterminaler

Den svenske lastbilproducent, Scania, skal bundte opgaven med verdens første fuld-skala forsøg med næsten selvkørende konvojer med fire lastbiler mellem to havneterminaler i Singapore

Truck-forhandler er blevet forhandler af automatiske gearkasser

Startskuddet på 2017 blev også startskuddet på et nyt samarbejde mellem Allison Transmission og N.C. Nielsen, der er kendt som forhandler af eksempelvis gaffeltrucks, terminaltraktore rog store containertrucks. N.C. Nielsen fik med årsskiftet den officielle forhandling af de verdenskendte og fuldautomatiske transmissioner i Danmark, på Færøerne og i Grønland

Lastbilforhandler bliver klimapartner

Scania Danmark har indgået en klimapartneraftale med DONG Energy, som forpligter virksomheden til at købe bionaturgascertifikater og dermed CO2 neutralisere hele Scania Danmarks gasforbrug til opvarmning. Med et klimapartnerskab kan Scania Danmark tage et yderligere medansvar for klimaudfordringerne ved at sætte mål for virksomhedens klimaindsats, realisere energibesparelser og støtte produktionen af vedvarende energi

Køreledninger skal hænges op over 12 vejkryds i Aarhus

Aarhus Letbane trækker køreledninger fra Skejby i udkanten af byen til Mindet i Aarhus Midtby. Dermed begynder den sidste del af arbejdet med at etablere kørestrøm på en seks kilometer lang strækning gennem 12 store vejkryds i Aarhus

En tvangsopløsning tog bussen med til skifteretten

Skifteretten i Horsens har taget et selskab med speciale i busrenovering under konkursbehandling. Selskabet, der blev etableret 15. marts 2010, havde svært ved at tjene penge de seneste år

Ti-kroners tur kostede en bøde på 3.500 kroner

Formanden for Foreningen for Deleøkonomi, Nicolai Jørgensen, er blevet idømt en bøde på 3.500 kroner for piratkørsel af Københavns Byret. Han blev anmeldt af en taxi-chauffør, der via Uber havde bestilt ham til at køre fra et sted til et andet i januar 2015

Fragtmand ruller godset ud med 14 nye lastbiler - og alle de andre

Fragtmandsvirksomheden J. Nørgaard Petersen i Tåstrup har investeret i 14 nye Volvo FM lastbiler, der er opbygget til regional-, fjern- og distributionskørsel

Kunder i syd får ny X-bus, nye busser og bedre plads til cykler

Bybusserne i Aabenraa får fra den kommende sommeren plads til to cykler inden i bussen, mens rute 285 til Rømø får plads til fire. En ny bus-operatør kommer på vejen i Vejen, mens Rute 44 mellem Esbjerg og Billund Lufthavn bliver opgraderet til en X-busrute

