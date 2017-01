Vognmand tog sydover for at tage en trailer med nordover

Lastas i Hedensted har leveret en fire-akslet tip-trailer med et rumindhold på 37 kubikmeter til vognmandsfirmaet K. Knudsen A/S i Gistrup sydøst for Aalborg

Horsens-vognmand kører gods ud med 540 heste

Trifa Transport ApS i Horsens har fået leveret en ny Volvo FH 540. Lastvognen er leveret med Globetrotter XL-førerhus med New York førerhuspakke, lædersæder, I-Shift gearkasse, motorbremse VEB+, tvillingemonteret norgesbogie, fuld luftaffjedring, ACC med intelligent fartholder, elektronisk lastindikator, SMART tv, køleskab, navigation med dash-cam og meget mere



Handelsvirksomhed skiftede til gratis og tilbage igen

Nordjyllands Skrot & Autohandel, der har eksisteret siden 1997, startede med at betale for et it-system til håndtering af fartskriverdata. Så skiftede han til en gratis løsning - og tilbage igen til udgangspunktet

It-firma med fokus på transport har ansat ny salgs- og marketingkonsulent

Mathias Romer Holmlund er blevet ansat som ny salgs- og marketingkonsulent hos DigiTach, der blandt andet tilbyder løsninger til håndtering af fartskriverdata. Mathias Romer Holmlund tiltrådte sin nye stilling 3. januar og har fået til opgave at opretholde og udbygge det samarbejde, som DigiTach har med en række lastbilforhandlere rundt i hele landet



Transportøren kan have ansvar for beskadigelse af andet end det transporterede gods

I transportbranchen er skader på det transporterede gods en almenkendt problemstilling, og de juridiske regler, der regulerer transportørens ansvar i sådanne tilfælde, er kendte i branchen. Men sommetider sker det, at der i forbindelse med transportens udførelse sker skade på kundens øvrige ejendom eller personale. I sådanne tilfælde er spørgsmålet, om transportøren er ansvarlig, noget vanskeligere at svare på. I det følgende belyses, hvorledes transportørens ansvar i disse tilfælde som udgangspunkt er reguleret i dansk ret

Kurervirksomhed er endt i skifteretten efter godt seks måneder

Skifteretten i Holstebro har taget en kurervirksomhed i Vesløs i Hanherred mellem Thisted i Thy og Fjerritslev i Han Herred under konkursbehandling. Virksomheden blev etableret 1. juni sidste år og har derfor endnu ikke offentliggjort en årsrapport

Konkursramt virksomhed havde fravalgt revision af regnskabet

Sø- og Handelsrettens skifteret har taget en vognmandsforretning i Taastrup vest for København under konkursbehandling, Virkomheden, der blev etableret 3. juli 2008, kørte ud af regnskabsåret 2014/2015 med et resultat på 138.000 kroner. I årsrapporten fremgår det, at virksomheden havde valgt at fravælge revision af regnskabet for det kommende regnskabsår

Håndteringen manglede

Skifteretten i Randers har taget en vognmandsvirksomhed i byen under konkursbehandling. Den konkursramte virksomhed blev etableret 19. oktober 2010. I det senest afsluttede regnskabsår blev resultatet et underskud på 452.000 kroner efter skat

Politiet har anholdt en mand i en sag om menneskesmugling

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt torsdag en 39-årig egyptisk mand i forbindelse med en større sag om menneskesmugling. Manden blev fredag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg varetægtsfængslet i fire uger i forbindelse med sagen

Fynboer præsenterer blomsten af deres arbejde med rullebure

Et helt nyt trolley-koncept, baseret på ISO modul-målene, som anvendes af de fleste internationale dagligvaredetaillister, vil blive lanceret på udstillingen IPM 2017 i Essen i dagene 24. til 27. januar. Lastbærer-konceptet, der er navngivet Uni-Troll, tilbyder en række fordele, som lavere lønforbrug på grund af den lettere og hurtigere håndtering i forsyningskæden, mindre forbrug af engangsemballage, og stor mulighed for automatisk håndtering af trolleyen med ny robot teknologi. Medejerskab af trolley’er i en fælles pool er også en ny mulighed i en revolutionerende selskabsstruktur

Erhvervsmisteren vil have særligt øje for DIS-udvidelse

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil sikre Det Blå Danmark i den globale konkurrence. Derfor vil han være særligt opmærksom på VLAK-Regeringens vækstteams syn på en udvidelse af DIS-ordningen. Den udmelding glæder Danmarks Rederiforening

Amerikansk pakkekoncern køber op i Storbritannien

UPS med hovedkvarter i Atlanta i USA har købt den britiske virksomhed Freightex ltd. for at styrke og udvide sine aktiviteter i Storbritannien og Europa

Tunge interne transporter bliver udført af ekstern transportør

De kommende fem år bliver alle Bladt Industries A/S’ interne heavy load-transporter på Lindø udført af transportkoncernen Blue Water. Med den femårige aftale kan Blue Water styrke sin tilstedeværelse på Lindø

Transportkoncern leverede Landgangen

Esbjerg Kommune vil med et byudviklingsprojekt skabe bindeled mellem havn og by. Landgangen i Esbjerg, der er en promenade- og cykelbro, som forbinder byens midte med havnen, blev lagt på plads med en stor mobilkran



DANSKE SPEDITØRER:

Mindsteløn i Østrig og i Italien skaber tusmørke

I starten af januar har både de italienske og østrigske myndigheder indført nye regler for mindsteløn. Interesseorganisationen Danske Speditører er utilfreds og mener, at reglerne er i strid med EU’s målsætning om fri bevægelighed

Marinechef ser stort potentiale i landstrøm til skibe

Ligesom i mange andre brancher stiger miljøkravene inden for marine-industrien. Per Koopman, der er leder af Caverion’s marineafdeling i Danmark, peger på et stort miljø- og forretningspotentiale ved levering af landstrøm til skibe rundt om i verden

Tyske og franske trailere til tunge transporter finder vej til ny samarbejdspartner

N.C. Nielsen og TII Group har indgået et samarbejde om udlejning og salg af tyske Scheuerle- og franske Nicolas SPMT-trailere. Dermed kan N.C. Nielsen kan tilbyde løsninger til transporter på flere hundrede ton

Tidligere beskæftigelsesminister og DA-formand bliver formand for Metroselskabet I/S

VLAK-Regeringen har udpeget Jørn Neergaard Larsen (V) til medlem af bestyrelsen i Metroselskabet I/S. Efter aftale med de øvrige interessenter - Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune - tiltræder Jørn Neergaard Larsen som formand for bestyrelsen

Kurervirksomhed i Valby er gået konkurs

Sø- og Handelsrettens skifteret har taget en mindre kurervirksomhed i Kamhusene i Valby under konkursbehandling

Dansk og målrettet uddannelse kan være vejen til transporterhvervet

FO-Aarhus samarbejder med Dekra AMU Center Midtjylland om et kursusforløb, der under overskriften transportdansk skal bane vejen ud på gader og stræder for mennesker fra andre lande. Kursusforløbet kan løfte tosprogede borgere - eksempelvis fra Syrien, Irak, Iran, Rumænien og Polen - fra kontanthjælp og hen imod et job i transportbranchen ved at kombinere en traditionel chaufføruddannelse med brancherelateret undervisning i dansk

Højbroens kabler er blevet tappet for 12.000 liter vand

En eftermontering af et affugtningsanlæg er den mest effektive metode til at forlænge levetiden på en bro som den over Storebælt. Verdens største projekt med eftermontering af et affugtningsanlæg på en hængebro blev afsluttet i efteråret 2015 på Storebæltsbroen. Efter mere end et år i drift er der blevet tappet 12.000 liter vand ud af kablerne, hvilket forlænger broens levetid

En test overbeviste vognmanden

Efter en uges test af den nye Scania var Sejer og Sønnichsen i Fogderup ved Bylderup-Bov lidt nord for den dansk-tyske grænse overbevist om, at det var en ny bil fra Scania, der skulle afløse en aldrende V8'er

NORDJYLLANDS POLITI TIL BUSCHAUFFØRER:

Motioner jeres bremser

De seneste dage har Tungvognscenter Nord under Nordjyllands Politi haft fokus på busser. 27 busser har været kaldt ind til siden for at blive kontrolleret. Politiet har fundet fejl på bremserne på halvdelen af de kontrollerede busser fra busoperatørerne Keolis og Arriva, hvor Keolis har haft fejl på flest busser

Dansk verdenspatent letter lagerarbejdet

Palledrejeren kan give bedre arbejdsmiljø og mere lagerplads, men opfindelsen mangler stadig sit gennembrud

Grimaldi Lines sejler nye metrotog til Esbjerg

Nye togsæt til Københavns Metro er blevet sejlet med Grimaldi Lines fra Gioia Tauro i Syditalien og til Esbjerg Havn, hvor de netop er ankommet og nu bliver fragtet videre med lastbil til København

Scanias brugtvognsafdeling får ny leder

Flemming Østergaard, der har mange års erfaring inden for salg af brugte lastbiler, er fra årsskiftet udnævnt til leder af Scania Danmarks brugtvognsafdeling

OECD:

Indsejlingen til Göteborg skal uddybes

Der skal være mere vand und kølen, når skibe skal sejle ind til Nordens største havn i Göteborg. Det fastslår den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny rapport - The Impact of Megaships

Den tre-akslede MAN kører for trælast i Køge

CF Petersen & Søn A/S i Køge, der er med i byggemarkedskæden XL-Byg, har fået leveret en ny tre-akslet MAN TGS 26.400 6×2*4 opbygget med kran og fast lad



Færgetrafikken mellem Sjælland og Samsø satte rekord

Rederiet Færgens trafiktal for 2016 viser ekstraordinær vækst for færgeforbindelsen mellem Kalundborg og Samsø. Øen i Kattegat, der også har færgeforbindelse til Jylland, har de seneste år udviklet sig fra mest at være kendt for sine kartofler til også at være kendt som turismedestination med et højt kulinarisk niveau, gode forhold til aktiv ferie og som et oplagt sted at trække stikket og slappe af

Vognmand i Tureby tager en tur eller flere med en ny MAN

Sædder Vognmandsforretning ApS i Tureby på Sydsjælland har afhentet en ny MAN-trækker hos H.E. Jørgensen i Dalby

Værkstedskoordinator bliver servicechef

Nyscan a/s hidtidige værkstedskoordinator Johnny Lind er blevet udnævnt til servicechef for Nyscans afdelinger i Køge, Vordingborg og Sakskøbing. Nyscan a/s’ afdelinger i det sydsjællandske er alle autoriserede serviceværksteder for Scania-lastbiler

Kommune kan gribe fat i lidt af hvert

Rødovre Kommune fik op til nytår leveret en ny fire-akslet lastbil opbygget med kran og wirehejs. Den nye bil - en Scania - er leveret af Nyscan i Roskilde og skal bruges til et bredt udvalg af kommunale entreprenør- og kørselsopgaver

Den tre-akslede påhængsvognen er leveret med skørter

Kurt Nielsen Transport i Hårlev ved Karise på et østlige Sjælland har hentet en ny tre-akslet Kel-Berg påhængsvogn hos Lastas i Hedensted

REVISORER:

Danske virksomheder har næsten fordoblet overskuddet siden 2010

Danske virksomheder har øget overskuddet fra 125,07 milliarder kroner i 2010 til 226,98 milliarder kroner i 2015. En analyse af knap 150.000 selskabers årsregnskaber foretaget af FSR - danske revisorer på baggrund af data fra Experian viser, at det især er industrien, handelsfirmaerne, ejendomsbranchen og videnservice, der trækker overskuddet op

Ledigheden steg i november

I november sidste år var der 1.100 flere ledige end i oktober. Ledigheden lå efter november på 4.2 procent af 4,2 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til en ledighed på 113.200 personer

Vestkyst-havn nåede rekordomsætning i 2016

Ledelsen i Thyborøn Havn kan konstatere, at der i 2016 har været fremgang indenfor stort set alle forretningsområder. Ifølge havnens ledelse er det de senere års strategiske beslutninger, store investeringer og indsats, der har båret frugt med omsætningsrekord indenfor både fiskeri, gods og skibstrafik

Transportkoncern styrker sin produktion i Taulov

Gennem de seneste måneder har transportkoncernen Blue Water Shippings nye store godsterminal i Taulov medvirket til at effektivisere produktionen. Nu styrker virksomheden sin position ved at samle et stærkt dispontent-team i Taulov

