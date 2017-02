620 grise måtte finde en anden transportør

Polsk vognmand måtte betale 150.000 for at få frigivet lastbil. Nu venter der vognmanden et retsmøde, hvor han vil blive sigtet for at have manipuleret med lastbilens fartskriver

03-02-2017 11:30





Kalundborg Havn får besøg af flere krydstogtskibe

De næste to krydstogtsæoner tegner godt for Kalundborg Havn. I år vil nogle gamle kendinge anløbe Kalundborg, mens Kalundborg i 2018 får besøg af et skib, der ikke tidligere har besøgt Nordvestsjælland

03-02-2017 11:24





Godstransportør får syv på stribe

Lastas i Hedensted har leveret syv nye tre-akslede Kel-Berg Maxi flex gardintrailere til Esbjerg Gods A/S, der kører over hele landet med sin vognpark på omkring 100 biler

03-02-2017 11:13





Genbrugsvirksomhed udvider sin produktion i Kalundborg

Avista Oil Danmark A/S, der genraffinerer brugt smøreolie og laver det om til baseolie, som kan bruges til ny smøreolieproduktion, oplever en god efterspørgsel efter virksomhedens produkter. Derfor skal virksomhedens produktion på Kalundborg Havn udvides

03-02-2017 10:48





Godstransporten med færgerne steg med 8.000 enheder

Hirtshals Havn kan for 2016 melde om et stigende aktivitetsniveau samt om nye tiltag og ruter, der ventes at få fuld effekt i de kommende år. I 2016 håndterede havnen på Vendsyssels nordvestlige hjørne godt 1,8 millioner ton gods

03-02-2017 10:40





Vognmand i Egtved-pigens hjemby har fået ny Scania

Egtved vest for Vejle er blandt andet kendt for fundet af Egtved-pigen, der er et af de bedst bevarede fund fra broncealderen. I dag kan transportfolket så noteret en anden ting, som byen kan blive kendt for - AB Handel ApS’ nye Scania R 500



03-02-2017 10:22



Nyscan-koncernen får ny service-chef

Jens Egeskov, der har været servicedirektør i Volvo Truck Center i Taastrup og servicedirektør hos Scania Biler A/S i Ishøj, er tiltrådt som servicechef hos Nyscan Biler a/s, der er autoriseret forhandler af Iveco vare- og lastbil med afdelinger i Roskilde, Glostrup og København

03-02-2017 10:05





Østjyllands største havn har stigende omsætning på typer gods

Aarhus Havn kan notere stigende omsætning på alle tre godstyper i 2016 - bulkprodukter, flydende produkter og stykgods. Den samlede godsomsætning landede på 8.223.000 ton gods, hvilket svarer til en stigning på 4,3 procent i forhold til året før

03-02-2017 09:57



Stiholts første Scania S 500 kørte til Thisted

De nye lastbilmodeller fra svenske Scania’s R- og S-serier er for alvor begyndt at rulle ud til kunderne. Den nordjyske Scania-forhandler Stiholts første levering af en S 500 kørte til vognmand Carsten Gøttrup i Thisted, som blandt andet driver vognmandsfirmaet TSR Transport

02-02-2017 16:09





Arbejdsskadesager udløste 8,6 millioner kroner sidste år

I december sidste år skaffede Chaufførernes Fagforening i København 850.678 kroner hjem til medlemmerne i sager om arbejdsskade. Dermed kom der samlet 8.643.488 kroner ind i arbejdsskadesager i løbet af 2016

02-02-2017 14:14



Fagforening fik godt to millioner kroner ind i faglige sager

Den sidste måned af 2016 fik Chaufførernes Fagforening i København 130.596,48 kroner ind i faglige sager. Dermed kom der samlet 2.093.538,76 kroner ind i faglige sager i løbet af året

02-02-2017 14:10





Syv chauffører fik fængselsstraffe

I sagen mod en vognmand i Horsens stod syv af firmaets chauffører tiltalt for brud på køre- og hviletidsreglerne og for kørsel på andre chaufførers førerkort

02-02-2017 13:06



Transport-app til Android-telefoner skal skabe overblik

Transportorganisationen ITD har udviklet en ny gratis app, der skal hjælpe især udenlandske chauffører til at finde rundt i reglerne og give praktiske oplysninger for godstransport på danske veje

02-02-2017 12:42





Kompetent transport kan styrke eksporten til Tyskland

En velfungerende transporthub mod Tyskland og god infrastruktur i Jyllandskorridoren gavner danske virksomheders eksportmuligheder i Tyskland. Det var et af budskaberne fra ITD’s innovationschef Poul Bruun, da han i sidste uge talte til en større gruppe danske virksomheder ved Børsens konference ”Eksporter mere til Tyskland”

02-02-2017 12:26



Horsens-vognmand har fået de først af årets lastbiler

Scania har leveret de første to af i alt otte bestilte nye lastbiler til Svend Munding Transport i Horsens. Bilerne bliver leveret i en pakke med finansiering, service- og reparationsaftaler

02-02-2017 12:13





Irsk lavprisflyselskab åbner rute mellem Göteborg og Krakow

Flyselskabet Ryanair vil i løbet af oktober åbne en ny flyforbindelse mellem Kraków i Polen og Göteborg Landvetter Airport

02-02-2017 11:51



Logistik-virksomhed får grønt lys for opkøb af svensk virksomhed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt, at danske Scan Global Logistics A/S fusionerer med svenske Airlog Group Holding AB. Konkurrence- og Godkendelsen er baseret på en forenklet anmeldelse af fusionen, som Forbrugerstyrelsen modtog 12. januar

02-02-2017 11:34





Vognmandsforretning løfter nye opgaver med mobil tårnkran

Tvis vognmandsforretning A/S i byen Tvis mellem Herning og Holstebro kan ny tilbyde ekstraordinær kranservice i kraft af en ekstra høj og mobil tårnkran fra hollandske Spierings. Vognmandsforretning styrker dermed sit mangesidede kransortiment

02-02-2017 11:20



Bus, tog og metro har fået fælles rejseregler

Den 15. januar 2017 fik alle trafikselskaberne i Danmark fælles landsdækkende rejseregler. Reglerne gælder for alle passagerer på tværs af bus, tog eller metro.

02-02-2017 10:56





Dommer sender vognmand i fængsel

OPDATERET:En vognmand fra Horsens er ved Retten i Horsens blevet idømt otte måneders fængsel - hvoraf de seks er gjort betinget med krav om samfundstjeneste- plus en bøde på 919.500 kroner i en sag om brud på køre- og hviletidsreglerne

02-02-2017 10:27



Vognmand giver den fuld skrald

Scania har leveret to nye lastbiler til City Container A/S i Farum. Med bilerne følger en bred vifte af serviceløsninger, som blandt andet skal resultere i glade chauffører, der bliver endnu bedre til deres job



01-02-2017 23:00





Politiet anholdt fire personer for palletyveri

En virksomhed på Odensevej i Slagelse har gennem nogle måneder været plaget af indbrud. Ved det seneste indbrud i weekenden blev der stjålet en del paller, og tyvene blev set i en Renault med udenlandske nummerplader. En par politibetjente på patrulje så tirsdag klokken 23.47 Renault’en på Kalundborgvej uden for Slagelse og besluttede at følge efter

01-02-2017 22:00



Østrigs kranproducent overtager sin danske importør og forhandler

Palfinger Group har overtaget Palfinger Danmark A/S og købt samtlige aktier i sin danske forhandler. Overtagelsen sker med øjeblikkelig virkning. Købsaftalen inkluderer den fortsatte ansættelse af samtlige medarbejdere i Palfinger Danmark A/S. Samtidig fortsætter samarbejdet med samtlige Palfinger Danmarks forhandlere og øvrige samarbejdspartnere uændret

01-02-2017 17:50





Søfartsstyrelsen lancerer ny webside på engelsk

Onsdag gik Søfartsstyrelsen i luften med en ny engelsk udgave af sin web-side. Dermed får Søfartsstyrelsens internationale brugere service, info og viden i nyt design - på engelsk

01-02-2017 17:38



Truck of the Year kører ind på transportmessen i Herning

Alle syv importører af tunge lastbiler er med på Transport 2017 i Messecenter Herning sidst i marts, hvor over 280 udstillere ind til nu har tegnet sig for en stand

01-02-2017 17:14





Kina havde sidste år den laveste vækst i 25 år

Kinas økonomi voksede ifølge nye tal fra Kinas nationale statistik-bureau med 6,7 procent sidste år. Selvom der er tale om en vækst, der ligger over mange andre lande, er der alligevel tale om en for for tilbagegang, da vækstraten er den laveste i de seneste 25 år. Dansk Industri (DI) peger på, at kineserne fremover selv skal være økonomisk drivkraft - og det kan give muligheder for dansk eksport

01-02-2017 16:49



Dansk-svensk havn venter flere krydstogtgæster

Krydstogtaktiviteterne i den danske-svenske havnevirksomhed - Copenhagen Malmö Port, CMP - havde i 2016 et godt år. Antallet af anløb i alt lå på 311 og omfattede 732.000 passagerer

01-02-2017 16:38





Sverige og Tyskland vil samarbejde om mobilitet og el-veje

Den svenske lastbilproducent, Scania, har gennem et par år arbejdet sammen med eksempelvis tyske Siemens om et-veje - veje med køreledninger over vejbanen, hvor lastbiler med en pantograf på taget, kan hente energi til en el-motor og spare dieselmotoren. Efter et møde mellem Sveriges statminister Stefan Löfven (S) og Tysklands forbundskansler Angela Merkel (CDU) kan Scania notere, at der løber en positiv strøm mellem Sverige og Tyskland, når det gælder bæredygtig transport og mobilitet - eksempelvis med veje, hvor der hænger køreledninger over vejbanen

01-02-2017 16:35



Hillerød-virksomhed har hentet finske trailere i Hedensted

Lastas i Hedensted har leveret en række nye tre-akslede Ekeri-bokstrailere med åbenbar side til AG Lagercenter ApS i Hillerød

01-02-2017 11:56





Carvi Transport får et eksemplar af årets lastbil

Scania i Ishøj har leveret den første S-serie-lastbil til Carvi Aps i Brøndby. Lastbilen-serien vandt i efteråret titlen som International Truck of the Year 2017. I juryens begrundelse fremhævede man blandt andet førerkomfort, sikkerhedsfeatures og den samlede positive indflydelse på vognmandens totaløkonomi

01-02-2017 11:42



Femern A/S udveksler erfaringer med østrigsk-italiensk tunnel-projekt

Femern A/S har mødt repræsentanter fra et andet af Europas største infrastrukturprojekter - den 64 kilometer lange Brenner tunnel mellem Østrig og Italien. Mødet var et led i en ny samarbejdsaftale om erfaringsudveksling mellem de to projekter

01-02-2017 11:25





Polsk vognmand havde manipuleret en af sine lastbiler

Tirsdag i sidste uge gennemførte Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi en rutinemæssig kontrol af en polsk lastbil med to chauffører. Politiet kunne umiddelbart konstatere nogle mindre uregelmæssigheder, men en nærmere undersøgelse af lastbilen afslørede nogle mere alvorlige overtrædelser

01-02-2017 11:08



Bilsalget startede stærkt

Ovenpå et rekordsalg i hele 2016 fortsætter salget af personbiler. I januar blev det til 19.531 nye personbiler, hvilket er knap 19 procent over de 16.436 personbiler, der blev solgt og leveret i januar i sidste år

01-02-2017 11:01





Transportfond vil uddele pris til transporttalenter

FDE Fonden er igen klar til at modtage kandidatforslag til ”Talentprisen 2017”. Fristen for indstilling af kandidater er 28. februar

01-02-2017 10:57



AALBORG LUFTHAVN:

2017 lettede på fornuftig vis

Passagertallene for januar er opgjort og viser, at der for Aalborg Lufthavn har været tale om en fremgang på 6,7 procent i antallet af passagerer i forhold til januar 2016. I faktiske tal rejste der 115.295 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn i januar i år mod 108.047 i januar sidste år

01-02-2017 10:47





Ny analyse peger på biogas til tung transport

Biogas kan på lang sigt forventes at blive et billigere og mere klimavenligt brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer. Det konkluderer Ea Energianalyse og Syddansk Universitet (SDU) i en ny analyse

01-02-2017 10:14



DTL EFTER NI TRANSPORTMINISTRES MØDE:

En europæisk vej-alliance er et kæmpe fremskridt

- Det her er en vigtig alliance blandt nogle af de helt centrale europæiske aktører, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL-Danske Vognmænd, efter et møde tirsdag i Paris mellem transportministrene fra otte EU-lande og Norge. De ni ministre udsendte efter deres møde en deklaration, hvori de peger på en række områder, hvor de ønsker at EU tager initiativ til at få styr på transportområdet

01-02-2017 09:43