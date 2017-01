Kontrol og fokus skal holde ulykkestallet nede

- Generelt har udviklingen frem til 2016 været positiv og antallet af dræbte og tilskadekomne er reduceret markant. Men tallene for 2016 viser, at det er nødvendigt, at vi sætter ind på flere og måske nye områder for at reducere antallet af ulykker, siger Stefan Søsted, der er direktør i Færdselsstyrelsen

26-01-2017 11:38





Dæk-firma dækker Kalundborg fra ny afdeling

Super Dæk Service åbner 1. februar et nyt dækcenter og autoværksted i Kalundborg. Dette bliver med Lars Nordahl Olsen som afdelingsleder i det, der tidligere hed Kalundborg Lastvogncenter, og som Super Dæk Service har opkøbt

26-01-2017 10:50





Benzin- og olieforhandler i Vejle er gået konkurs

Skifteretten i Kolding har taget en benzin- og olieforhandler fra Vejle under konkursbehandlingen. Den på gældende mand solgte i 2015 for anden gang en benzin-kæde. Siden har flere pengeinstitutter krævet penge af ham

26-01-2017 10:07





Roskildevirksomhed har fået to nye biler

Virksomheden PJ Cutter ApS i Roskilde, der har specialiseret sig inden for kloakrenovering, har fået leveret en ny og en nyere brugt Volvo FL

26-01-2017 08:55





Nyt e-katalog er på 17 sprog og har 70.000 dele

DAF Trucks og PACCAR Parts præsenterer et nyt ”TRP eCatalogue”. Udover at indeholde over 70.000 dele til alle mærker af lastbiler og trailere findes online-kataloget på 17 sprog

25-01-2017 18:59





Dansk og tysk shippingvirksomhed danner fælles selskab

De to shipping- og transportfirmaer, Blue Water Shipping og BREB (Bremer Reederei E&B), har etableret et Joint venture med primært fokus på servicering af vindmølleindustrien i Tyskland

25-01-2017 18:43



Hurtigt internet til Arktis kan fremme vækst og udvikling

Sikker og effektiv kommunikation er vigtigt for skibsfarten i det arktiske område - og kan være afgørende for vækst og udvikling i regionen. Derfor bør der udvikles en fælles regional bredbåndsstrategi. Sådan lyder det i rapport ’Arctic Broadband - Recommendations for an Interconnected Arctic’ fra Arctic Economic Council (AEC), som blev offentliggjort tirsdag med en række anbefalinger til forbedring af infrastrukturen for kommunikationen i regionen

25-01-2017 13:03





Markedet for lastbiler og busser steg med 11,6 procent

Organisationen af bilproducenter i Europa, ACEA, har opgjort tallene over nyleverede erhvervskøretøjer - varebiler, lette og tunge lastbiler samt busser - i 2016. Tallene viser en samlet vækst i EU-landene på 11,6 procent til 2.324.371 store og små erhvervskøretøjer i forhold til 2015. Det er ifølge ACEA fjerde år i træk med fremgang

25-01-2017 12:45



Pakkeløsninger for varebiler bliver sat i fokus på transportmesse

På forårets transportmesse i Herning - Transport 2017 - fokuserer importører af varebiler på totalomkostninger og sammensætter all inclusive-pakker, der skal sikre kunderne mod økonomiske overraskelser

25-01-2017 11:48





To nye fem-akslede trailere skal køre med køreplader

Jørn Bolding A/S i Esbjerg har leveret to fabriksnye Goldhofer blokvogne af typen STZ-L 5 til BMS A/S i Hvidovre. Blokvognene har en totalvægt på 80.000 kg og en nyttelast på ca. 66.780 kg

25-01-2017 10:32



Gratis bybusser til børn kører videre

Børn og unge i dagtilbud og på skoler i Odense kan også fremover køre gratis med bussen, når de vil på tur. Både Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget har besluttet at videreføre ordningen, som begyndte i efteråret 2015, og som 57.000 børn og voksne har benyttet sig af det seneste år. Ordningen siden september 2015 gjort det lettere for dagplejere, vuggestuer, børnehaver og skoler at tage på udflugt uden for myldretiderne

25-01-2017 10:06





Genbrugs-virksomhed har fået ny tre-akslet overføringsanhænger

Genknus & Kabell ApS, der driver virksomhed inden for genbrug af sorterede materialer fra hovedsædet i Odense og fra en afdeling i Fredericia, har hentet en tre-akslet Kel-Berg overførselsanhænger hos Lastas i Hedensted

25-01-2017 09:43



SAS introducerer billige grupperejser til unge

Det skandinaviske flyselskab gør det billigere for unge, der ønsker at rejse i en større gruppe til destinationer inden for Skandinavien og Europa. Priserne på det nye ungdomsgruppekoncept er op til 35 procent lavere end de normale grupperejser

25-01-2017 09:20





Vognmand i Søborg skubber på med ny bil

MNT ApS, der drives af Martin Nielsen i Søborg nordvest for København, har fået leveret en ny Volvo FH pushertrækker

25-01-2017 09:17



Vognmand i Gesten kører med ny boks-trailer fra Hedensted

Lastas i Hedensted har leveret en nu to-akslet Kel-Berg City Bokstrailer til FP Transport ApS i Gesten lidt nord for Vejen mellem Kolding og Esbjerg

25-01-2017 09:11





DANSK VOGNMANDSORGANISATION TIL EU’S TRANSPORTKOMMISSÆR:

Der må handles på grundlag af viden

Rapporten ”Sideveje i Dansk Transport” som DTL og 3F har fået lavet, blev tirsdag drøftet i EU-Parlamentet, hvor transportkommissær Violeta Bulc åbnede konferencen The Road Ahead

24-01-2017 13:02



TRANSPORTORGANISATION:

Danmark bør lave en modulvogntogsaftale med Tyskland

Den tyske transportminister Alexander Dobrindt har på visse betingelser åbnet de tyske veje for modulvogntog på 25,25 meter. Åbningen kan kan gavne de danske transport- og logistikvirksomheder, der kører iTyskland. Transportorganisationen ITD peger i den forbindelse på, at der i dag ikke er en bilateral aftale mellem Danmark og Tyskland om grænseoverskridende trafik - og det er en forhindring for at kørsel med modulvogntog mellem Danmark og Tyskland. Ud over en manglende bilateral aftale er der også en række andre betingelser, der skal være på plads - og forskelle, man skal tage hensyn til. Eksempelvis er totalvægten begrænset til 44 ton i Tyskland, hvor den er 60 ton i Danmark

24-01-2017 12:52





Esbjerg-vognmand tager ny Langendorf tipsættevogn i brug

Jørn Bolding A/S i Esbjerg har leveret en fabriksny fire-akslet Langendorf tipsættevogn til vognmand Frede Jessing i Esbjerg. Tiptraileren er leveret med alu-tipkasse i slidstærk legering. I bund og på sider er der monteret 13 mm sort Quicksilver plast, mens der på toppen er monteret en rød rullepresenning

24-01-2017 12:31



DI OM SKATS BESLUTNING OM POSTNORD OG MOMS:

Skat presser e-handel ud af Danmark

Med ophævelsen af PostNords momsfritagelse på at levere pakker for danske e-handelsbutikker, skubber SKAT e-handel til udlandet. Det mener DI, som synes at beslutnigen er brandærgerlig for de danske e-butikker

24-01-2017 12:17





Automatisk bremsesystem kan bremse op for bløde trafikanter

Som et nyt tiltag inkluderer Mercedes-Benz bilkoncernens nyeste sikkerhedssystem som standard i sine Actros- og Antos-lastbiler til det danske marked. Systemet forudser og advarer chaufføren om potentielle farer, ligesom systemet også selv kan foretage en fuld opbremsningen i rette tid, hvis chaufføren ikke når at reagere

24-01-2017 12:05



Fyn og Langeland får endnu grønnere busser

I slutningen af 2016 kunne FynBus’ kunder opleve ekstra skinnende busser på udvalgte regionalruter – nu kan kunderne ikke undgå at se dem. Tide Bus Danmark A/S, der overtog regionalkontrakten efter Arriva, har netop leveret de sidste fabriksnye busser til glæde for FynBus’ kunder og miljøet.

24-01-2017 11:57





Tillidsmand brød alkoholregler to gange og blev bortvist

Ledelsen i en transportvirksomhed bortviste en tillidsmand, da han for anden gang inden for 12 dage ikke kunne starte sin lastbil efter at have pustet i bilens alkolås. En faglig voldgift har givet virksomheden medhold i, at bortvisningen af tillidsmanden var i orden. Arbejdsgiverorgansiationen ATL mener, at afgørelsen kan få betydning i lignende sager

24-01-2017 11:38



Transport-gruppe i Aarhus vil kigge ind i fremtiden

Aarhus Transport Group, som tæller en lang række transportvirksomheder og enkeltpersoner med interesse for transport, afholder 2. marts en konference, hvor man forsøger at kigge lidt ud i fremtiden og sætte fokus på muligheder og udfordringer, som man kan skimte til lands, til vands og i luften

24-01-2017 11:06





Nordjyllands Politi åbner fotovognen på twitter

Politiets fotovogne skal få farten ned og sikkerheden op. Hos Nordjyllands Politi er det et vigtigt formål, så derfor kan man komme med på vagten onsdag 25. januar fra klokken 13.00 til klokken 21.00 via Nordjyllands Politi’s Twitter-profil

24-01-2017 10:45



Cyklist kom ind under højresvingende lastbil

Tirsdag morgen omkom en 46-årig mand i en trafikulykke på Vejlby Ringvej i Risskov i det nordlige Aarhus. Den 46-årige mand kom ind under en højresvingende lastbil og mistede livet

24-01-2017 10:39





SAS sælger datterselskab

Flyselskabet Cimber A/S, som det skandinaviske flyselskab købte i februar 2015 for 20 millioner kroner, har endnu en gang fået nye ejere. SAS oplyser tirsdag, at Cimber A/S er blevet solgt til CityJet sammen med 11 CRJ900-fly

24-01-2017 10:22



TRANSPORTORGANISATION:

Test af selvkørende biler skal også gælde for vejgodstransporten

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil med ny lov åbne for forsøg med selvkørende biler. Hos transportorganisationen ITD glæder man sig over ministerens tilgang, men samtidig beder ITD ministeren om også at huske på at tænke vejgodstransporten ind i forsøgene

23-01-2017 14:34





Transportministeren forbereder lovgivning til selvkørende biler

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil i denne uge fremsætte et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler. Med lovforslaget kobles hensyn til trafiksikkerhed med muligheden for innovation via automatisering af biler

23-01-2017 14:23



Transportvirksomhed i Brande er gået konkurs

Skifteretten i Herning har taget en transportvirksomhed, der havde adresse på Bjerglide i Brande, under konkursbehandling. Virksomheden, der i det senest afsluttede virksomhed ikke have nogle aktiviteter, kom ud med underskud og negativ egenkapital

23-01-2017 14:06





Opbyggervirksomhed er gået konkurs

Flere forsøg på at sælge virksomheden HMK Bilcon i Gistrup sydøst for Aalborg er mislykkedes. Fredag i sidste uge fik medarbejderne besked om, at deres arbejdsplads var gået konkurs

23-01-2017 12:57



Mobile solfangere bliver sat på trailertag

Hvor meget energi kan solceller producere, hvis de eksempelvis sidder på taget af en trailer. Det vil transportkoncernen Dachser og Fraunhofer ISE (Institut for solenergisystemer) undersøge ved at montere solceller på taget af en trailer til transport af temperaturfølsomt gods

23-01-2017 12:19





EU-Kommissionen vil acceptere grænsekontrol frem til midten af maj

Tyskland kan sammen med Sverige, Norge, Danmark og Østrig fortsætte deres grænsekontrol frem ti midten af maj. Det skriver det tyske nyhedsbureau DPA med henvisning til lørdagsudgaven af Die Welt

23-01-2017 12:03



Franskmand var beruset og tog fat i DSB-ansats bryst

Søndag eftermiddag klokken kvart over to blev en politipatrulsje fra Midt- og Vestsjællands Politi sendt til Kalundborg Station, hvor en beruset 21-årig franskmand havde optrådt i toget fra København. DSB’s personale havde flere gange forsøgt at få manden til at forlade toget

23-01-2017 11:52





Rederiernes forsikringsforhold om Iran-transporter er løst

For et år siden blev en lang række af de internationale sanktioner mod Iran fjernet af både EU og USA som et led i internationale aftaler om en åbning mod landet. En væsentlig del af de amerikanske sanktioner er dog fortsat i kraft, og det har givet rederierne udfordringer i forhold til at sikre en fuld genforsikring af sejlads til og fra Iran. Nu er en forsikringsmæssig løsning faldet på plads, hvilket er en yderligere åbning i forhold til handel med Iran

23-01-2017 11:12



REVISORER:

Flere virksomheder fravælger revison - færre selskaber får revisoranmærkninger

Revisorernes organisation FSR - danske revisorer og kreditvurderingsinstituttet Experian har set på over 232.000 selskaber, der er forpligtet til at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Gennemgangen viser, at der er noteret 16.000 færre advarsler om usikkerheder i årsregnskaberne siden 2011. En stor del af faldet skyldes ifølge FSR - danske revisorer og Experian at, at selskaberne fravælger revision

23-01-2017 10:05





Letbanen i Aarhus afslutter skinnearbejde i Nørreport-kryds

Fredag aften indleder Aarhus Letbane sjette og sidste fase af arbejdet med at lægge skinner over krydset ved Nørreport og Kystvejen. En langvarig og kompliceret opgave med at etablere skinner over det stærkt trafikerede vejkryds mellem Nørreport og Kystvejen nærmer sig dermed sin afslutning

20-01-2017 11:39



Færgerederi opnår miljøcertificering

HH Ferries Group runder med en miljøcertificering efter ISO 14001:2015-standarden endnu et sømærke på ruten mod at sikre en grønnere færgedrift på Øresund. Certificeringen følger efter et målrettet arbejde og understreger HH Ferries Groups systematiske tilgang til miljøledelse

20-01-2017 11:18