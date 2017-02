Søfartsstyrelsen lancerer ny webside på engelsk

Onsdag gik Søfartsstyrelsen i luften med en ny engelsk udgave af sin web-side. Dermed får Søfartsstyrelsens internationale brugere service, info og viden i nyt design - på engelsk

01-02-2017 17:38





Truck of the Year kører ind på transportmessen i Herning

Alle syv importører af tunge lastbiler er med på Transport 2017 i Messecenter Herning sidst i marts, hvor over 280 udstillere ind til nu har tegnet sig for en stand

01-02-2017 17:14





Kina havde sidste år den laveste vækst i 25 år

Kinas økonomi voksede ifølge nye tal fra Kinas nationale statistik-bureau med 6,7 procent sidste år. Selvom der er tale om en vækst, der ligger over mange andre lande, er der alligevel tale om en for for tilbagegang, da vækstraten er den laveste i de seneste 25 år. Dansk Industri (DI) peger på, at kineserne fremover selv skal være økonomisk drivkraft - og det kan give muligheder for dansk eksport

01-02-2017 16:49





Dansk-svensk havn venter flere krydstogtgæster

Krydstogtaktiviteterne i den danske-svenske havnevirksomhed - Copenhagen Malmö Port, CMP - havde i 2016 et godt år. Antallet af anløb i alt lå på 311 og omfattede 732.000 passagerer

01-02-2017 16:38





Sverige og Tyskland vil samarbejde om mobilitet og el-veje

Den svenske lastbilproducent, Scania, har gennem et par år arbejdet sammen med eksempelvis tyske Siemens om et-veje - veje med køreledninger over vejbanen, hvor lastbiler med en pantograf på taget, kan hente energi til en el-motor og spare dieselmotoren. Efter et møde mellem Sveriges statminister Stefan Löfven (S) og Tysklands forbundskansler Angela Merkel (CDU) kan Scania notere, at der løber en positiv strøm mellem Sverige og Tyskland, når det gælder bæredygtig transport og mobilitet - eksempelvis med veje, hvor der hænger køreledninger over vejbanen

01-02-2017 16:35





Hillerød-virksomhed har hentet finske trailere i Hedensted

Lastas i Hedensted har leveret en række nye tre-akslede Ekeri-bokstrailere med åbenbar side til AG Lagercenter ApS i Hillerød

01-02-2017 11:56



Carvi Transport får et eksemplar af årets lastbil

Scania i Ishøj har leveret den første S-serie-lastbil til Carvi Aps i Brøndby. Lastbilen-serien vandt i efteråret titlen som International Truck of the Year 2017. I juryens begrundelse fremhævede man blandt andet førerkomfort, sikkerhedsfeatures og den samlede positive indflydelse på vognmandens totaløkonomi

01-02-2017 11:42





Bilsalget startede stærkt

Ovenpå et rekordsalg i hele 2016 fortsætter salget af personbiler. I januar blev det til 19.531 nye personbiler, hvilket er knap 19 procent over de 16.436 personbiler, der blev solgt og leveret i januar i sidste år

01-02-2017 11:01



Transportfond vil uddele pris til transporttalenter

FDE Fonden er igen klar til at modtage kandidatforslag til ”Talentprisen 2017”. Fristen for indstilling af kandidater er 28. februar

01-02-2017 10:57





AALBORG LUFTHAVN:

2017 lettede på fornuftig vis

Passagertallene for januar er opgjort og viser, at der for Aalborg Lufthavn har været tale om en fremgang på 6,7 procent i antallet af passagerer i forhold til januar 2016. I faktiske tal rejste der 115.295 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn i januar i år mod 108.047 i januar sidste år

01-02-2017 10:47



DTL EFTER NI TRANSPORTMINISTRES MØDE:

En europæisk vej-alliance er et kæmpe fremskridt

- Det her er en vigtig alliance blandt nogle af de helt centrale europæiske aktører, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL-Danske Vognmænd, efter et møde tirsdag i Paris mellem transportministrene fra otte EU-lande og Norge. De ni ministre udsendte efter deres møde en deklaration, hvori de peger på en række områder, hvor de ønsker at EU tager initiativ til at få styr på transportområdet

01-02-2017 09:43





Ni transportministre er på vejen med en alliance

Ni europæiske transportministre - deriblandt danske Ole Birk Olesen - indgik onsdag en ”Road Alliance” på et møde i Paris. Det fælles formål er bekæmpelse af unfair konkurrence på vejgodstransportområdet

31-01-2017 22:10



Politikere løfter loftet for dobbeltuddannelse

VLAK-Regeringen er blevet enig med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om at åbne for, at man generelt godt kan tage to videregående uddannelser efter hinanden - blot der går seks år, fra den første uddannelse er færdig, til man begynder på den næste

31-01-2017 11:39





Ledigheden steg i december

I december sidste år var der 1.300 flere ledige end i november. Dermed var ledigheden i december på 4,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer ifølge den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik til en ledighed på 114.600 personer

31-01-2017 11:06



Hanstholm Havn vil sende udvidelsesprojekt i udbud

Bestyrelsen i Hanstholm Havn har på sit seneste bestyrelsesmøde, der fandt sted i sidste uge, behandlet og godkendt udbudsmateriale om udvidelsen af havnen. Udbudsmaterialet ventes udsendt onsdag 1. februar



31-01-2017 10:55





Bro tabte markedsandel

Trafikken mellem Sverige og Danmark over Øresund steg sidste år. Øresundsbron tog 53,1 procent af trafikken

31-01-2017 10:44



Vejtrafikken over Øresundsbron steg sidste år

Vejtrafikken for 2016 viser rekord med 20.283 køretøjer i gennemsnit per dag. I alt passerede 7.424.000 køretøjer Øresundsbron i 2016. Det overgår den tidligere rekord fra 2009. I alt steg vejtrafikken med 5,1 procent, hvoraf mellem 1 og 2 procent vurderes at skyldes grænsekontrollen mellem Sverige og Danmark. Resultatet blev et overskud på 1.020 millioner danske kroner før værdiregulering. Det er en stigning på 121 millioner danske kroner sammenlignet med 2015

31-01-2017 10:37





Politisk flertal på Samsø afviser at søge om statsstøtte til personfærge

Samsø-Aarhus Expressen, der sejlede for første gang i sommerperioden sidste år, må blive liggende vej kaj i vinterhalvåret. Samsø Kommunes borgmester, Marcel Meijer (S) måtte gå med uforrettet sag efter et møde mandag aften, hvor kommunalbestyrelsen på Samsø skulle beslutte, om kommunen skulle søge fire millioner kroner statsstøtte til færgen, så den kunne sejle hele året som en pendlerrute

31-01-2017 10:25



Frankrig har inviteret til politisk møde om rimelige forhold på transportområdet

Tirsdag er repræsentanter fra regeringerne i Sverige Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Østrig, Luxembourg og Italien inviteret til møde i Paris af den franske regering. På dagsordenen står arbejdsvilkårene i transportbranchen



31-01-2017 09:57





DANMARKS REDERIFORENING:

Færre særkrav styrker dansk søfarts konkurrenceevne

Søfartsstyrelsen har undersøgt danske særkrav på sit eget området. Undersøgelsen vil bane vejen for at færre danske særkrav

30-01-2017 20:00



Søfartsstyrelsen fortsætter med at rydde ud i særkrav for dansk skibsfart

Et nabotjek har vist, at Danmark har 33 særkrav for danske skibe. Fire krav er blevet fjernet og Søfartsstyrelsen vil bruge nabotjekket til at justere eller fjerne de øvrige særkrav

30-01-2017 19:59





DB Schenker ansætter ny filialchef i Aalborg

Niels Haack Josefsen, der i sin tid blev uddannet hos DB Schenker og siden har høstet solid ledererfaring hos Bring Frigo og Royal Greenland, vender 1. februar tilbage til udgangspunktet som filialchef i Aalborg

30-01-2017 14:09



Hybridbusser ruller frem til et nyt stoppested

Volvo Busser’s satsning på elektrificerede busser - eksempelvis hybridbusser - kører fortsat frem. Totalt har Volvo Busser solgt 3.000 hybridbusser, elhybridbusser og rene elbusser til virksomheder over hele Verden. Knap 200 af de 3.000 busser er leveret til virksomheder i Sverige

30-01-2017 12:52





132 virksomheder har tilsammen knap 12.000 tilladelser

Ved udgangen af 2016 var der 35.039 godskørselstilladelser ude blandt danske vognmænd på godsområdet. Det viser den seneste statistik over godstransportområdet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lidt over en tredjedel af tilladelserne ligger hos de 132 virksomheder, der har over 50 tilladelser

30-01-2017 12:21



Flere vognmandsforretniger er blevet ApS'er

Den seneste statistik på godstransportområdet udgivet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen viser, at andelen af vognmandsvirksomheder, der drives som anpartsselskabet er steget siden 2010

30-01-2017 12:09





Kvinder i transport var i fokus

Den European Logistics Platform (ELP) var i sidste uge vært for sit første arrangement i 2017, hvor 40 EU-politikere og mennesker fra transport- og logistik-området mødtes for at diskutere mulighederne for kvinder i transport og logistik

30-01-2017 12:00



Antallet af vognmandsvirksomheder falder

Ifølge den seneste statistik fra Trafikstyrelsen over vognmandstilladelser var der i 2016 4.924 virksomheder, der havde en eller flere vognmandtilladelser. I 2015 var tallet 4.956 - et fald på 0,6 procent

30-01-2017 11:42





Indrejseforbud skaber udfordringer for flyselskaber med USA som destination

Fredag underskrev USA's nye president Donald Trump et dekret, der lukkede landet for mennesker fra syv udpegede lande. Dekretets forbud har skabt udfordringer for flyselskaber, der har fly på ruter til USA

30-01-2017 11:27



USA's president har lukket for mennesker fra syv udvalgte lande

Kommer man fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia eller Libyen, er USA et lukket land. Den nye amerikanske president har udstedt et dekret, der betyder, at mennesker fra de nævnte lande ikke lovligt kan rejse ind i USA

30-01-2017 11:15





56-årig mand i personbil kørte op i parkeret trailer

Søndag eftermiddag ved halv femtiden mistede en 56-årig mand livet i en ulykke på en rasteplads på Rute 13 ved Skatskov nord for Aalestrup

30-01-2017 11:02



Kommuner vil selv fjerne ulovligt parkerede biler

Kommunerne er magtesløse, når det handler om at fjerne biler, som er parkeret ulovligt til fare for både medtrafikanter og sikkerheden. Derfor vil København og Aarhus kommuner nu have mulighed for selv at fjerne bilerne - eller sæte hjullåse på de ulovligt parkerede biler

30-01-2017 10:09





De bedste MAN-folk fik priser

På MAN’s årlige kick off møde, som netop er blevet afholdt i Svendborg, har MAN sat pris på tre udvalgte for deres indsats i 2016

30-01-2017 09:55



Uddannelsesorganisation åbner uddannelsescenter i Køge

Dekra AMU Center Sjælland åbner et nyt uddannelsescenter i Køge for bus- og lastbilchauffører. Med det seneste skud på stammen får Dekra fire uddannelsescentre på Sjælland - og forventer at fortsætte ekspansionen på Sjælland

27-01-2017 12:11





Nyt flis-træk til AH Handel & Transport

AH Handel & Transport i Rønnede på Sydsjælland har fordoblet vognparken med et Scania-vogntog fra Nyscan. Det nye vogntog består af en fire-akslet Scania R 580 LB8x4*4-forvogn med tandemtræk og hydraulisk styrbar bogieaksel bag trækakslerne

27-01-2017 12:03



Små og mellemstore virksomheder viser større interesse i at øge eksporten

Den amerikanske transportkoncern, UPS, der har specialiset sig i pakkedistribution, har i andet og tredje kvartal sidste år udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at Europas mindre virksomheder retter deres fokus imod eksportmarkederne. Det skyldes et voksende ønske om vækst. Undersøgelsen havde dog et udsving, da eksporten i Storbritannien faldt markant i månederne efter ’Brexit’ - afstemningen om Storbritanniens fortsatte medlemsskab af EU

27-01-2017 11:58





Vognmand og landmand valgte V8’er

Laust Svalgaard i Thisted, der både er vognmand og landmand, har for nylig fået leveret en ny fire-akslet Scania R 580 LB8x4 HSZM af den mere solide slags

27-01-2017 11:24



Transportfirma i Hobro har fået en ny og let MAN

MAN Truck & Bus i Aarhus har leveret en ny MAN TGL til Søren Jakobsen Transport A/S i Hobro, der udfører mange forskellige transportopgaver lige fra fjerntransport til lokal distribution

27-01-2017 11:07