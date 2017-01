Regioner står bag 25 nye CO2-frie busser på sjællandske veje

De over tre millioner passagerer, som årligt benytter Movia-buslinierne 600S og 390R, sætter et meget grønnere fodaftryk, når de stiger på bussen, end tidligere. Det er resultatet af, at trafikselskabet 11. december sidste år satte 25 nye CO2-frie regionsfinansierede busser ind på de to linier

Drivlinen kører med 10 års garanti

JK Kloakservice A/S i Mørkøv har taget en ny fire-akslet Scania G 490 opbygget som slamsuger i brug. For at undgå unødige udgifter, er den nye slamsuger leveret med en serviceaftale og udvidet drivlinedækning, som gælder i 10 år

Universitets-projekt skaber større tryghed på havnefront

Et forsøg med kameraer på havnefronten i Aalborg har ført til, at beredskabet hurtigere kan rykke ud, hvis folk falder i vandet. En professor på Aalborg Universitet ser sammen med Nordjyllands Beredskab store perspektiver i at bruge teknologi andre steder

En ordre på 88 reserverede førstepladsen

Scania blev, som vi skrev her på transportnyhederne.dk i sidste uge, markedsleder på busser i 2016. En stor levering på 88 busser til Tide Bus Danmark A/S i Odense gav udslaget

Den tre-akslede har 480 heste

Kjeld Frederiksen Transport ApS i Rønnede har for nylig erhvervet sig endnu en ny MAN-trækker. Der er tale en tre-akslet MAN TGX 26.480 6×2/2-trækker med XXL-førerhus, 480 HK Euro 6 motor og TipMatic automatiseret gearkasse

Bus kørte af motorvej - uden asfalt under hjulene

Mandag formiddag kørte en bus af Amagermotorvejen ved Avedøre Holme over rabatten og op ad en bevokset skråning. Tre passagerer kom ifølge Hovedstadens Beredskab til skade ved ulykken

Blokvogne flages nu hjem til Danmark

Nye regler, hvor blokvogne kan registreres med almindelige gule nummerplader, trådte i kraft ved årsskiftet. Det betyder, at Give Trailer Service ApS i Give har flaget den første danske blokvogn, som har været på udenlandsk nummerplade i en periode, tilbage til en gul dansk nummerplade

Medbringertruck er kommet i en ny generation

Den danske opbyggervirksomhed Sawo, der har hovedsæde i Støvring syd for Aalborg, præsenterer den næste generation af medbringertrucken Moffett M4 NX, der ifølge Sawo er endnu sikrere, stærkere og hurtigere end Moffett M4

Gardintraileren skal køre for en universal forretning

Lastas i Hedenssted har leveret en ny tre-akslet Kel-Berg Maxi Flex gardin-trailer til Universal Transport & Flytteforretning i Vejle

Amerikansk investeringsfond har købt aktier i danske DSV

Wellington Management Group LLP, der er en USA-baseret investeringsfond, har meddelt DSV, at selskabets ejerandel i DSV A/S udgør 9.737.117 aktier

Søfartsstyrelsen digitaliserer de søfarendes fartstid

Som søfarende kan man nu selv digitalt styre og indberette sin fartstid via Søfartsstyrelsens web-side. Den digitale fartstid er det første skridt henimod, at det bliver lettere for søfarende at søge om beviser, holde styr på fartstiden og få adgang til oplysninger digitalt

Konference i Trekantsområdet sætter fokus på sammenkobling af transportformer

Torsdag 9. marts sætter en konference fokus på koblingen af transportformer. Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Fredericia Kommune, Business Fredericia og ADP A/S, som ejer og driver erhvervshavnene i Nyborg, Middelfart og Fredericia

Transportvirksomhed har åbnet et lærlingecenter

Mængden af gods, der transporteres rundt i Danmark, stiger år for år. Det skaber behov for flere medarbejdere hos transportvirksomhederne - især bag rattet. Det har fået Vejle-virksomheden Universal Transport & Flytteforretning til at oprette et nyt lærlingecenter i samarbejde med erhvervsskolerne

Dækproducent kører i byen med robust og alsidigt bybusdæk

Den amerikanske dækproducent Firestone, der er en del af japanske Bridgestone, introducerer et nyt Firestone FS492-dæk til bybusser. Dermed fortsætter Firestone med at udvide sit dækprogram

UNDERSØGELSE FRA STOCKHOLM:

Natleveringer øger effektiviteten

Hvis man fokuserer på at begrænse støjen fra motorer og fra af- og pålæsning - kan man med distribuere vare om natten. En undersøgelse fra Stockholm viser, at natdistribution generer mindst i områder, hvor der er en hvis baggrundsstøj i forvejen

Mild december krævede alligevel saltning mod glatte veje

Trods mildt vejr i december var det nødvendigt for Vejdirektoratet jævnligt at salte for at undgå rim eller frysende våde vejbaner, så de var klar til morgentrafikken

Rejsebureau i Brøndby er gået konkurs

Flightcentre A/S, der havde adresse på Brøndby Stadion i Brøndby, er gået konkurs. Virksomheden, der blev registreret i Rejsegarantifonden i juni 2005, drev også virksomhed under binavnene FCM Travel Solutions A/S og Idrættens Rejsebureau A/S

Beruset passager truede togfører

Klokken 17.47 onsdag eftermiddag kørte politiet til Roskilde Station, hvor et tog ankom på spor 5. I toget havde en kvindelig DSB-ansat søgt tilflugt hos lokomotivføreren, da en mandlig passager havde ”jagtet” hende gennem toget og truet med at ville ”smadre hende” efter en kontrol af rejsehjemlen

Beruset personbilist kørte ind i en lastbil

En 65-årig mand fra Nyborg kom torsdag aften kørende over Storebæltsbroen, og under en overhaling stødte han sammen med en lastbil. Den 65-årige fortsatte imidlertid, og først kort efter betalingsanlægget standsede han

Vognmand fik øget MAN-skabet

Wielsøe Transport ApS i Rønnede på det sydlige Sjælland hentede sidst i 2016 to nye MAN-trækkere hos H.E. Jørgensen i Dalby, der blandt andet er autoriseret forhandeler af MAN-lastbiler

Nyt kompetence-center skal lette indførelsen af EU’s toldkodeks

EU’s nye toldkodeks vil i løbet af de næste vende op og ned på toldområdet. Alt vil blive digitaliseret og skal i sidste ende gøre det lettere at drive virksomhed. For at imødekomme de udfordringer, indførelsen af det nye EU-toldkodeks vil udløse, opretter Danske Speditører foreningen Erhvervslivets Kompetencecenter For Told (EKFT). EKFT skal gøre det nemmere for virksomhederne at finde vej gennem toldreglerne

Æ Vognmand i Lemvig trækker ny fire-akslet gardintrailer

Lastas i Hedensted har leveret en nu fire-akslet Kel-Berg gardin-trailer til Æ Vognmand i Lemvig. Traileren er monteret med truckbeslag i bagenden

Messe viser masser af feriemuligheder

Skandinaviens største feriemesse - Ferie for Alle 2017 - finder sted i MCH Messecenter Herning i dagene 24. til 26. februar 2017. Messen byder på over 1.000 udstillere - heriblandt alle de største charterbureauer

Norsk lavprisflyselskab nåede nye højder

Lavprisflyselskabet Norwegian satte med 29,3 millioner rejsende og en belægning på 88 procent ny rekord i 2016. Lanceringen af 34 nye ruter og stor øgning i langdistancetrafikken bidrog betydeligt til væksten

Hollandsk og dansk transportvirksomhed fusionerer

HSF Logistics, der har base i Nijmegen og Winterswijk i Holland, fusionerer med N&K Spedition, der har base i Esbjerg. De to virksomheder har arbejdet sammen siden 2007. I juli 2011 købte HFS Logistics sig ind i den danske virksomhed, som i oktober 2012 købte Aars Køletransport A/S og i sommeren 2015 aktiemajoriteten i Skive Køletransport A/S

VOGNMANDSORGANISATION:

RUT-systemet er en politisk narresut

- Hvorfor håndhæver kontrolmyndighederne ikke anmeldepligten i RUT, spørger kontorleder Jens Groot hos vognmandsorganisation FDL, der holder til på transportcenteret Exit 54 nord for Vejle



Dansk transportkoncern udvider sine logistikløsninger mellem Sverige og Italien

Den danske transportkoncern DFDS har købt 100 procent af aktiekapitalen i det svenske selskab Italcargo AB. Opkøbet sker for at videreudvikle DFDS’ logistikløsninger mellem Sverige og Italien

Vognmand i Skovby har fået ny tre-akslet FM-trækker

Volvo Truck Center i Aarhus har leveret en ny tre-akslet Volvo FM-trækker til Skovby Transport i Galten vest for Aarhus

Lastbilchauffør hjalp politiet med at standse personbil

En politipatrulje bemærkede onsdag formiddag omkring klokken 9.15 en hurtigtkørende Mercedes med fem person i. Bilen kørte på Storebæltsvej i Korsør. Betjentene besluttede at foretage et rutinetjek af bilen, men føreren fortsatte sin kørsel og øgede hastigheden. Han kørte videre med høj hastighed ad Halskovvej, Dyrehovedgaards Alle og videre i retning mod Vestmotorvejen - og ud på motorvejen

BUSVOGNMAND I MIDTJYLLAND:

- Jeg vil gerne tro, at det er den gode service

Midtbus Jylland A/S blev i begyndelsen af december kåret af Midttrafik som bedste busselskab på de små ruter - på basis af en kundeundersøgelse. Men rutekørslen er ikke det eneste område, hvor Midtbus Jylland kører. Aktiviteterne omfatter også kørsel med minibusser og turistkørsel. - Vi har som noget nyt ansat en sælger, siger Kim Christensen, der er direktør og ejer af det prisværdige busselskab i Bjerregrav syd for Møldrup på Rute 13 op gennem Jylland

BUSLEVERANDØR:

Der er bud efter to typer minibusser

Vagn Erik Hvid producerer 30-40 minibusser om året til et marked præget af standardløsninger og hård priskonkurrence

Turistvognmanden sender service med rutebilen

Fredag 2. december kårede trafikselskabet Midttrafik det “Bedste busselskab 2016” i to kategorier - bedste selskab med store ruter og bedste selskab med små ruter målt på kundetilfredshed. Keolis var bedst på det store ruter, mens Midtbus Jylland A/S blev kåret som bedste selskab med små ruter. Vi har besøgt Midtbus Jylland A/S i den lille by Bjerregrav syd for Møldrup på hovedvej 13 op gennem Jylland for at høre, hvordan man har kunnet opnå så stor kundetilfredshed, når det er 10-12 år siden man sidst har kørt rutekørsel - og man efter pausen kun har kørt på de nye ruter siden sommeren 2015

Fælles organisering af den kollektive transport på Sjælland er på plads

Den selskabsmæssige ramme for DOT (Din Offentlige Transport), som er et samarbejde mellem DSB, Metroselskabet og Movia, er nu på plads. Dermed tager parterne i DOT-samarbejdet et skridt i retning af at skabe større sammenhæng og tilgængelighed i den kollektive transport på Sjælland og Lolland-Falster på tværs af bus, tog og metro

VLAK-Regeringen vil hæve fartgrænserne nogle steder

Regeringen vil sætte hastighedsgrænserne op på landeveje og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. VLAK-Regeringens transportminister Ole Birk Olsen (LA) mener, at det vil gavne trafiksikkerheden

Industrien skriger efter lagerlokaler

Københavns omegn har i år haft et stort dyk i antallet af tomme lager- og industrilokaler. Tomgangen er den laveste i otte år, og der er brug for nybyggeri, siger erhvervsmægler

Stilladsbilen er tre-akslet

HE Jørgensen A/S, der blandt andet forhandler og servicerer MAN-lastbiler, har leveret en ny tre-akslet lastbil til TS Stilladsmontage ApS i Bjæverskov på Sjælland

Paraplyselskabet DOT er nu en realitet

Den fælles organisering af den kollektive transport på Sjælland er på plads.

